Компания NVIDIA опубликовала заголовочные файлы с данными для программирования 3D-движков

Компания NVIDIA опубликовала заголовочные файлы, включающие около 73 тысяч строк с информацией о параметрах, операциях и режимах, используемых для программирования 3D-движков и работы с текстурами. Данные опубликованы для GPU на базе архитектур Fermi, Kepler, Pascal, Maxwell, Volta, Turing и Ampere. Информация открыта под лицензией MIT и может быть использована для усовершенствования свободного драйвера Nouveau.



Источник: opennet.ru