Компания NVIDIA выпустила библиотеку libvdpau 1.5 с поддержкой AV1

Разработчики из компании NVIDIA представили открытую библиотеку libvdpau 1.5 с реализацией поддержкой API VDPAU (Video Decode and Presentation) для Unix-подобных систем. Библиотека VDPAU даёт возможность задействовать механизмы аппаратного ускорения для обработки видео в форматах h264, h265, VC1, VP9 и AV1, и вынести на сторону GPU такие задачи, как пост-обработка, слияние (compositing), отображение и декодирование видео. Изначально в библиотеке поддерживались только GPU от компании NVIDIA, но впоследствии появилась поддержка открытых драйверов для карт AMD. Код libvdpau распространяется под лицензией MIT.

Кроме исправления ошибок в libvdpau 1.5 реализована поддержка ускорения декодирования видео в формате AV1, а также добавлены средства для трассировки для форматов VP9 и HEVC. Видеокодек AV1 разработан альянсом Open Media (AOMedia), в котором представлены такие компании, как Mozilla, Google, Microsoft, Intel, ARM, NVIDIA, IBM, Cisco, Amazon, Netflix, AMD, VideoLAN, Apple, CCN и Realtek. AV1 позиционируется как общедоступный и не требующий оплаты отчислений свободный формат кодирования видео, который заметно опережает H.264 и VP9 по уровню сжатия.



Источник: opennet.ru