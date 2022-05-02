Компания Oracle опубликовала утилиту для перевода приложений с Solaris 10 на Solaris 11.4

Компания Oracle опубликовала утилиту sysdiff, упрощающую перенос старых приложений из Solaris 10 в окружение на базе Solaris 11.4. В связи с переходом Solaris 11 на систему пакетов IPS (Image Packaging System) и прекращением поддержки пакетов SVR4, прямой перенос приложений с имеющимися зависимостями затруднён, несмотря на сохранение бинарной совместимости, поэтому до сих пор одним из наиболее простых вариантов миграции был запуск отдельного изолированного окружения Solaris 10 внутри системы с Solaris 11.4.

Утилита sysdiff позволяет выделить связанные с приложением файлы и перенести их в окружение с Solaris 11.4, не тратя ресурсы на поддержание отдельной изолированной зоны с Solaris 10. Sysdiff анализирует указанное окружение с Solaris 10 и формирует IPS-пакеты для исполняемых файлов, библиотек, данных, файлов конфигурации и прочих компонентов, не связанных с операционной системой. Подготовленные IPS-пакты изначально адаптированы для выполнения в окружении с Solaris 11.4 и доступа к файлам, используемым в окружении Solaris 10. Утилита поддерживает только запуск из Solaris 11.4, поэтому при необходимости переноса отдельных установок с Solaris 10, работающих поверх оборудования, их вначале нужно преобразовать в изолированное окружение solaris10, запускаемое в Solaris 11.4.



Источник: opennet.ru