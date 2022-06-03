Компания Paragon Software возобновила сопровождение модуля NTFS3 в ядре Linux

Константин Комаров, основатель и руководитель компании Paragon Software, предложил для включения в ядро Linux 5.19 первое корректирующее обновление драйвера ntfs3. С момента включения ntfs3 в состав ядра 5.15 в октябре прошлого года драйвер не обновлялся, а с разработчиками была потеряна связь, что привело к обсуждению необходимости перевода кода NTFS3 в категорию оставленных без сопровождения («orphaned») с последующим удалением драйвера из состава ядра.

Теперь разработчики возобновили публикацию изменений и сгруппировали накопившийся набор исправлений. Предварительно патчи были добавлены и протестированы в ветке linux-next. В предложенных патчах устранены ошибки, приводящие к утечкам памяти и аварийным завершениям, решены проблемы с выполнением xfstests, проведена чистка неиспользуемого кода и исправлены опечатки. Всего предложено 11 исправлений.



Источник: opennet.ru