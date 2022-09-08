Компания Qt Company опубликовала код выпуска Qt 5.15.6

Компания Qt Company сформировала открытый выпуск Qt 5.15.6, включающий исправления для LTS-ветки 5.15, актуальные обновления для которой формируются только для пользователей коммерческой лицензии (остальным предлагается использовать ветку Qt 6.x). Для коммерческих пользователей обновление Qt 5.15.6 был опубликовано год назад. Частично, доступные в данном выпуске исправления были доведены до дистрибутивов в форме набора патчей, сопровождаемого проектом KDE. Ветка Qt 5.15 была опубликована в мае 2020 года и будет сопровождаться до мая 2025 года. Следующий значительный релиз Qt 6.4 намечен на 29 сентября.



Источник: opennet.ru