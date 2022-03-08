Компания Red Hat прекращает работу с организациями из России и Беларуси

Компания Red Hat приняла решение разорвать партнёрские отношения со всеми компаниями, находящимися или имеющими штаб-квартиры в России или Беларуси. Компания также прекращает продажу своих продуктов и оказание услуг в России и Беларуси. Что касается сотрудников, находящихся в России и Украине, компания Red Hat выразила готовность предоставить им помощь и все необходимые ресурсы.



Источник: opennet.ru