Компания SUSE выпустила Rancher Desktop 1.0

Компания SUSE представила выпуск открытого приложения Rancher Desktop 1.0.0, предоставляющего графический интерфейс для создания, запуска и управления контейнерами на базе платформы Kubernetes. Выпуск 1.0.0 отмечен как стабильный и ознаменовавший переход к процессу разработки с предсказуемым циклом формирования релизов и периодической публикацией корректирующих обновлений. Программа написана на языке JavaScript с использованием платформы Electron и распространяется под лицензией Apache 2.0. Поддерживается работа в Linux (deb и rpm), macOS и Windows

По своему назначению Rancher Desktop близок к проприетарному продукту Docker Desktop и отличается главным образом использованием CLI-интерфейса nerdctl и runtime containerd для создания и запуска контейнеров, но в будущем в Rancher Desktop планируют добавить поддержку Docker CLI и Moby. Rancher Desktop даёт возможность на своей рабочей станции через простой графический интерфейс протестировать разрабатываемые контейнеры и приложения, предназначенные для работы в контейнерах, перед их развёртыванием в рабочих системах.

Rancher Desktop позволяет выбрать определённую версию Kubernetes для использования, протестировать работу своих контейнеров с различными версиями Kubernetes, мгновенно запустить контейнеры без регистрации в сервисах Kubernetes, собрать, получить и разместить образы контейнеров и развернуть разрабатываемое приложение в контейнере на локальной системе (сетевые порты, связанные с контейнерами доступны только с localhost).