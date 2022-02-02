Компания Valve добавила поддержку AMD FSR в Wayland-композитор Gamescope

Компания Valve продолжает развивать композитный сервер Gamescope (ранее известный как steamcompmgr), использующий протокол Wayland и применяемый в операционной системе для SteamOS 3. Первого февраля в Gamescope была добавлена поддержка технологии суперсэмплинга AMD FSR (FidelityFX Super Resolution), позволяющая снизить потери качества картинки при масштабировании на экранах с высоким разрешением.

Операционная система SteamOS 3 основана на Arch Linux, поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, поддерживает пакеты Flatpak и использует мультимедийный сервер PipeWire. Изначально SteamOS 3 развивается для игровой консоли Steam Deck, но Valve так же обещает, что данную ОС можно будет загрузить отдельно на любой компьютер.

Gamescope позиционируется как специализированный композитный сервер для запуска игр, способный работать поверх других десктоп-окружений и предоставляющий виртуальный экран или отдельный изолированный экземпляр Xwayland для игр, использующих протокол X11 (в виртуальном экране может быть настроена отдельная частота обновления и разрешение). Повышение производительности достигается благодаря организации вывода на экран через прямое обращение к DRM/KMS без копирования данных в промежуточные буферы, а также за счёт использования предоставляемых в API Vulkan средств для асинхронного выполнения вычислений.



Источник: opennet.ru