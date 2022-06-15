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Компания Valve выпустила Proton 7.0-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 7.0-3, который основан на кодовой базе проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы «esync» (Eventfd Synchronization) и «futex/fsync».

В новой версии:

  • Реализована поддержка перестроения контроллера xinput на устройствах Steam Deck.
  • Улучшено определение игровых рулей.
  • Добавлена поддержка API Windows.Gaming.Input, предоставляющего доступ к игровым контроллерам.
  • Прослойка DXVK, предоставляющая реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan, обновлена до версии 1.10.1-57-g279b4b7e.
  • Dxvk-nvapi, реализация NVAPI поверх DXVK, обновлена до версии 0.5.4.
  • Обновлена версия Wine Mono 7.3.0.
  • Обеспечена поддержка следующих игр:

    • Age of Chivalry
    • Beneath a Steel Sky
    • Chrono Cross: The Radical Dreamer Edition
    • Cities XXL
    • Cladun X2
    • Cursed Armor
    • Flanarion Tactics
    • Gary Grigsby’s War in the East
    • Gary Grigsby’s War in the West
    • Iragon: Prologue
    • MechWarrior Online
    • Small Radios Big Televisions
    • Split/Second
    • Star Wars Episode I Racer
    • Stranger of Sword City Revisited
    • Succubus x Saint
    • V Rising
    • Warhammer: End Times — Vermintide
    • We Were Here Forever
  • Улучшена поддержка игр:
    • Street Fighter V,
    • Sekiro: Shadow Die Twice,
    • Elden Ring,
    • Final Fantasy XIV,
    • DEATHLOOP,
    • The Turing Test,
    • Mini Ninja,
    • Resident Evil Revelations 2,
    • Legend of Heroes: Zero no Kiseki Kai,
    • Mortal Kombat Komplete,
    • Castle Morihisa.
  • Решены проблемы с воспроизведением видео в играх: Disintegration, Dread X Collection: The Hunt, EZ2ON REBOOT: R, El Hijo — A Wild West Tale, Ember Knights, Outward: Definitive Edition, POSTAL4: No Regerts, Power Rangers: Battle for the Grid, Solasta: Crown of the Magister, Street Fighter V, The Room 4: Old Sins, Ghostwire: Tokyo, а также в других играх, использующих кодеки VP8 и VP9.
  • Улучшено отображение текста в Rockstar Launcher.

Источник: opennet.ru

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