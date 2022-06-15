Компания Valve выпустила Proton 7.0-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 7.0-3, который основан на кодовой базе проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.
Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы «esync» (Eventfd Synchronization) и «futex/fsync».
В новой версии:
- Реализована поддержка перестроения контроллера xinput на устройствах Steam Deck.
- Улучшено определение игровых рулей.
- Добавлена поддержка API Windows.Gaming.Input, предоставляющего доступ к игровым контроллерам.
- Прослойка DXVK, предоставляющая реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan, обновлена до версии 1.10.1-57-g279b4b7e.
- Dxvk-nvapi, реализация NVAPI поверх DXVK, обновлена до версии 0.5.4.
- Обновлена версия Wine Mono 7.3.0.
- Обеспечена поддержка следующих игр:
- Age of Chivalry
- Beneath a Steel Sky
- Chrono Cross: The Radical Dreamer Edition
- Cities XXL
- Cladun X2
- Cursed Armor
- Flanarion Tactics
- Gary Grigsby’s War in the East
- Gary Grigsby’s War in the West
- Iragon: Prologue
- MechWarrior Online
- Small Radios Big Televisions
- Split/Second
- Star Wars Episode I Racer
- Stranger of Sword City Revisited
- Succubus x Saint
- V Rising
- Warhammer: End Times — Vermintide
- We Were Here Forever
- Улучшена поддержка игр:
- Street Fighter V,
- Sekiro: Shadow Die Twice,
- Elden Ring,
- Final Fantasy XIV,
- DEATHLOOP,
- The Turing Test,
- Mini Ninja,
- Resident Evil Revelations 2,
- Legend of Heroes: Zero no Kiseki Kai,
- Mortal Kombat Komplete,
- Castle Morihisa.
- Решены проблемы с воспроизведением видео в играх: Disintegration, Dread X Collection: The Hunt, EZ2ON REBOOT: R, El Hijo — A Wild West Tale, Ember Knights, Outward: Definitive Edition, POSTAL4: No Regerts, Power Rangers: Battle for the Grid, Solasta: Crown of the Magister, Street Fighter V, The Room 4: Old Sins, Ghostwire: Tokyo, а также в других играх, использующих кодеки VP8 и VP9.
- Улучшено отображение текста в Rockstar Launcher.
Источник: opennet.ru