Компания Valve выпустила Proton 7.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 7.0-4, который основан на кодовой базе проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.
Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы «esync» (Eventfd Synchronization) и «futex/fsync».
В новой версии:
- Обеспечена поддержка игр:
- Aquarist — My First Job
- Trove
- Chuzzle Deluxe
- Zuma’s Revenge!
- Karmaflow The Rock Opera Videogame — Act I & Act II
- The Rising of the Shield Hero: Relive The Animation
- Disgaea 5
- Улучшена поддержка игр:
- Elden Ring
- Final Fantasy XIV
- Chrono Trigger
- Adventure Pals
- The Ball
- POSTAL: Brain Damaged
- Lost Ember.
- Hardspace: Shipbreaker
- Azur Lane: Crosswave
- Dokyusei Bangin’ Summer
- Bloons TD 6
- Sid Meier’s Civilization IV
- Assassin’s Creed Origins
- Call of Duty: Black Ops II
- Cossacs 3
- Monster Hunter Rise: Sunbreak
- Elite Dangerous
- HROT
- Улучшено воспроизведение видео в различных играх, для которых ранее приходилось вносить специфичные исправления.
- В файловых системах с поддержкой COW (copy on write) сокращено дисковое пространство, используемое для префиксов игр.
- Прослойка DXVK, предоставляющая реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan, обновлена до версии 1.10.3.
- VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до версии 2.6-1-gc05900da.
Источник: opennet.ru