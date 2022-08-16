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Компания Valve выпустила Proton 7.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 7.0-4, который основан на кодовой базе проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы «esync» (Eventfd Synchronization) и «futex/fsync».

В новой версии:

  • Обеспечена поддержка игр:
    • Aquarist — My First Job
    • Trove
    • Chuzzle Deluxe
    • Zuma’s Revenge!
    • Karmaflow The Rock Opera Videogame — Act I & Act II
    • The Rising of the Shield Hero: Relive The Animation
    • Disgaea 5
  • Улучшена поддержка игр:
    • Elden Ring
    • Final Fantasy XIV
    • Chrono Trigger
    • Adventure Pals
    • The Ball
    • POSTAL: Brain Damaged
    • Lost Ember.
    • Hardspace: Shipbreaker
    • Azur Lane: Crosswave
    • Dokyusei Bangin’ Summer
    • Bloons TD 6
    • Sid Meier’s Civilization IV
    • Assassin’s Creed Origins
    • Call of Duty: Black Ops II
    • Cossacs 3
    • Monster Hunter Rise: Sunbreak
    • Elite Dangerous
    • HROT
  • Улучшено воспроизведение видео в различных играх, для которых ранее приходилось вносить специфичные исправления.
  • В файловых системах с поддержкой COW (copy on write) сокращено дисковое пространство, используемое для префиксов игр.
  • Прослойка DXVK, предоставляющая реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan, обновлена до версии 1.10.3.
  • VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до версии 2.6-1-gc05900da.

Источник: opennet.ru

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