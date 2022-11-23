Компания Valve выпустила Proton 7.0-5, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 7.0-5, который основан на кодовой базе проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.
Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы «esync» (Eventfd Synchronization) и «futex/fsync».
В новой версии:
- Обеспечена поддержка игр:
- Rift
- Unravel 2
- Airborne Kingdom
- Nancy Drew: Legend of the Crystal Skull
- Re-Volt
- Aspire: Ina’s Tale
- Battle Realms: Zen Edition
- Deathsmiles II
- Primal Carnage: Extinction
- Pico Park Classic Edition
- Six Ages: Ride Like the Wind
- Darkstar One
- Indiana Jones and the Emperor Tomb
- Bulletstorm: Full Clip Edition
- Улучшена поддержка игр:
- Batman: Arkham City GOTY
- Spider-Man Remastered
- Final Fantasy IV (3D Remake)
- Return to Monkey Island
- Call of Duty Black Ops II Zombies
- Bail or Jail
- GTA V
- Red Dead Redemption 2
- Final Fantasy XIV Online
- Disgaea 5.
- Thrustmaster HOTAS
- Planet Zoo
- SCP: Secret Labratory
- Tekken 7
- Armello
- Sword Art Online: Hollow Realization
- Space Engineers
- Dragon’s Dogma: Dark Arisen
- Для VRChat реализована поддержка сетевого видео.
- Прослойка DXVK, предоставляющая реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan, обновлена до версии 1.10.3-28-ge3daa699.
Источник: opennet.ru