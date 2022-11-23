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Компания Valve выпустила Proton 7.0-5, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 7.0-5, который основан на кодовой базе проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы «esync» (Eventfd Synchronization) и «futex/fsync».

В новой версии:

  • Обеспечена поддержка игр:
    • Rift
    • Unravel 2
    • Airborne Kingdom
    • Nancy Drew: Legend of the Crystal Skull
    • Re-Volt
    • Aspire: Ina’s Tale
    • Battle Realms: Zen Edition
    • Deathsmiles II
    • Primal Carnage: Extinction
    • Pico Park Classic Edition
    • Six Ages: Ride Like the Wind
    • Darkstar One
    • Indiana Jones and the Emperor Tomb
    • Bulletstorm: Full Clip Edition
  • Улучшена поддержка игр:
    • Batman: Arkham City GOTY
    • Spider-Man Remastered
    • Final Fantasy IV (3D Remake)
    • Return to Monkey Island
    • Call of Duty Black Ops II Zombies
    • Bail or Jail
    • GTA V
    • Red Dead Redemption 2
    • Final Fantasy XIV Online
    • Disgaea 5.
    • Thrustmaster HOTAS
    • Planet Zoo
    • SCP: Secret Labratory
    • Tekken 7
    • Armello
    • Sword Art Online: Hollow Realization
    • Space Engineers
    • Dragon’s Dogma: Dark Arisen
  • Для VRChat реализована поддержка сетевого видео.
  • Прослойка DXVK, предоставляющая реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan, обновлена до версии 1.10.3-28-ge3daa699.

Источник: opennet.ru

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