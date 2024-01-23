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Компания Valve выпустила Proton 8.0-5, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала обновление проекта Proton 8.0-5, основанного на кодовой базе проекта Wine и нацеленного на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы «esync» (Eventfd Synchronization) и «futex/fsync».

Среди изменений в новой версии Proton:

  • Обеспечена поддержка расширенного динамического диапазона (HDR) на оборудовании поддерживающем данную технологию (например, HDR поддерживается в Steam Deck OLED). Предоставлена возможность использования HDR в играх:
    • Resident Evil 2
    • Resident Evil 3
    • Resident Evil 7 Biohazard
    • Resident Evil Village
    • Hogwarts Legacy
    • Mass Effect Legendary Edition
    • Injustice 2
    • Alan Wake 2
    • Devil May Cry 5
  • До версии 2.3-21-g1b31aa5d обновлена прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan. VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до версии 2.11-19-g0e681135. Пакет dxvk-nvapi обновлён до версии 0.6.4-20-g0a7c48b. Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 8.1.0.
  • Улучшена поддержка джойстиков VKB Gladiator NXT Evo и Virpil Constellation ALPHA-R при наличии в системе модуля ядра hidraw.
  • Добавлена поддержка игр:
    • Grotesque Tactics: Evil Heroes
    • Welcome to Princeland
    • Red Tie Runner
    • Simon the Sorcerer: 25th Anniversary Edition
    • Assassin’s Creed Mirage
  • Решены проблемы в играх:
    • Baldur’s Gate 3
    • Cyberpunk 2077
    • Forza Horizon 5
    • Starfield
    • Halo Infinite
    • Witcher 3
    • Hogwarts Legacy
    • Resident Evil 2
    • Crysis 2
    • Crysis 3
    • The Last of Us Part I
    • Trivia Tricks
    • Final Fantasy X/X-2 HD Remaster
    • Final Fantasy VIII
    • Freefall 3050AD
    • LIGHTNING RETURNS: Final Fantasy XIII
    • Final Fantasy XIII-2.
    • Remnant: From The Ashes
    • Deep Rock Galactic
    • Nickelodeon All-Star Brawl 2
    • Mighty Switch Force! Collection
    • Aura: Fate of the Ages
    • Project Cars 3
    • Project Cars 2.
    • Elite Dangerous
    • Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2
    • MareQuest: An Interactive Tail
    • Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4
    • Aveyond 4: Shadow of the Mist.
    • The Binding of Isaac: Rebirth
    • Idle Spiral
    • NASCAR Heat 5
    • DiRT Rally
    • The Binding of Isaac
    • Out of Ore.
  • Включена поддержка nvapi в игре Satisfactory.
  • Устранены утечки памяти при воспроизведении видео в VRchat при использовании AVPro.
  • Решена проблема с переключением игр на другой монитор в полноэкранном режиме в пользовательском окружении Cinnamon.

Источник: opennet.ru

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