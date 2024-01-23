Компания Valve выпустила Proton 8.0-5, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала обновление проекта Proton 8.0-5, основанного на кодовой базе проекта Wine и нацеленного на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.
Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы «esync» (Eventfd Synchronization) и «futex/fsync».
Среди изменений в новой версии Proton:
- Обеспечена поддержка расширенного динамического диапазона (HDR) на оборудовании поддерживающем данную технологию (например, HDR поддерживается в Steam Deck OLED). Предоставлена возможность использования HDR в играх:
- Resident Evil 2
- Resident Evil 3
- Resident Evil 7 Biohazard
- Resident Evil Village
- Hogwarts Legacy
- Mass Effect Legendary Edition
- Injustice 2
- Alan Wake 2
- Devil May Cry 5
- До версии 2.3-21-g1b31aa5d обновлена прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan. VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до версии 2.11-19-g0e681135. Пакет dxvk-nvapi обновлён до версии 0.6.4-20-g0a7c48b. Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 8.1.0.
- Улучшена поддержка джойстиков VKB Gladiator NXT Evo и Virpil Constellation ALPHA-R при наличии в системе модуля ядра hidraw.
- Добавлена поддержка игр:
- Grotesque Tactics: Evil Heroes
- Welcome to Princeland
- Red Tie Runner
- Simon the Sorcerer: 25th Anniversary Edition
- Assassin’s Creed Mirage
- Решены проблемы в играх:
- Baldur’s Gate 3
- Cyberpunk 2077
- Forza Horizon 5
- Starfield
- Halo Infinite
- Witcher 3
- Hogwarts Legacy
- Resident Evil 2
- Crysis 2
- Crysis 3
- The Last of Us Part I
- Trivia Tricks
- Final Fantasy X/X-2 HD Remaster
- Final Fantasy VIII
- Freefall 3050AD
- LIGHTNING RETURNS: Final Fantasy XIII
- Final Fantasy XIII-2.
- Remnant: From The Ashes
- Deep Rock Galactic
- Nickelodeon All-Star Brawl 2
- Mighty Switch Force! Collection
- Aura: Fate of the Ages
- Project Cars 3
- Project Cars 2.
- Elite Dangerous
- Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2
- MareQuest: An Interactive Tail
- Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4
- Aveyond 4: Shadow of the Mist.
- The Binding of Isaac: Rebirth
- Idle Spiral
- NASCAR Heat 5
- DiRT Rally
- The Binding of Isaac
- Out of Ore.
- Включена поддержка nvapi в игре Satisfactory.
- Устранены утечки памяти при воспроизведении видео в VRchat при использовании AVPro.
- Решена проблема с переключением игр на другой монитор в полноэкранном режиме в пользовательском окружении Cinnamon.
Источник: opennet.ru