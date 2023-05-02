Компания VMware опубликовала Linux-дистрибутив Photon OS 5.0

Опубликован релиз Linux-дистрибутива Photon OS 5.0, нацеленного на предоставление минималистичного хостового окружения для запуска приложений в изолированных контейнерах. Проект развивается компанией VMware и заявлен как пригодный для развёртывания промышленных приложений, включающий дополнительные элементы для усиления безопасности и предлагающий расширенные оптимизации для окружений VMware vSphere, Microsoft Azure, Amazon Elastic Compute и Google Compute Engine. Исходные тексты разработанных для Photon OS компонентов поставляются под лицензией GPLv2 (за исключением библиотеки libtdnf, которая открыта под лицензией LGPLv2.1). Готовые ISO- и OVA-образы поставляются для систем x86_64, ARM64, Raspberry Pi и различных облачных платформ под отдельным пользовательским соглашением (EULA).

Система позволяет запускать большинство форматов контейнеров, включая форматы Docker, Rocket и Garden, и поддерживает такие платформы оркестровки контейнеров, как Mesos и Kubernetes. Для управления программным обеспечением и установки обновлений применяется фоновый процесс pmd (Photon Management Daemon) и собственный инструментарий tdnf, совместимый с пакетным менеджером YUM и предлагающий модель управления жизненным циклом дистрибутива на основе пакетов. Система также предоставляет инструментарий для простого переноса контейнеров приложений из окружений разработчиков (например, в которых используются VMware Fusion и VMware Workstation) в рабочие облачные окружения.

Для управления системными сервисами задействован systemd. Ядро собрано с оптимизациями для гипервизора VMware и включает настройки для усиления безопасности, рекомендуемые проектом KSPP (Kernel Self-Protection Project). При сборке пакетов задействованы повышающие безопасность опции компилятора. Дистрибутив формируется в трёх редакциях: минимальная (538МБ, включает только базовые системные пакеты и runtime для запуска контейнеров), сборка для разработчиков (4.3ГБ, включает дополнительные пакеты для разработки и тестирования программ, поставляемых в контейнерах) и сборка для задач, работающих в режиме реального времени (683МБ, содержит ядро c патчами PREEMPT_RT для запуска realtime-приложений).

Ключевые улучшения в выпуске Photon OS 5.0:

Добавлена поддержка файловых систем XFS и BTRFS.

В процесс Network Configuration Manager добавлена поддержка настройки VPN WireGuard, нескольких маршрутов, SR-IOV (Single Root Input/Output Virtualization), создания и настройки виртуальных устройств, создания интерфейсов NetDev, VLAN, VXLAN, Bridge, Bond, VETH (Virtual Ethernet), MacVLAN/MacVTap, IPvlan/IPvtap и туннелей (IPIP, SIT, GRE, VTI). Расширен спектр параметров сетевых устройств, доступных для настройки и просмотра.

В процесс PMD-Nextgen (Photon Management Daemon) добавлена поддержка настройки имени хоста, TLS, SR-IOV, интерфейсов Tap и Tun.

В Network-event-broker добавлена возможность подстановки сетевых данных в формате JSON.

В утилиту cntrctl добавлена возможность сборки легковесных контейнеров.

Добавлена поддержка cgroups v2, которую можно использовать, например, для ограничения потребления памяти, ресурсов CPU и ввода/вывода. Ключевым отличием cgroups v2 от v1 является применение общей иерархии cgroups для всех видов ресурсов, вместо раздельных иерархий для распределения ресурсов CPU, для регулирования потребления памяти и для ввода/вывода.

Добавлена возможность применения исправлений к ядру Linux без остановки работы и без перезагрузки (Kernel Live Patching).

Добавлена поддержка обеспечения безопасности контейнеров при помощи политик SELinux.

Добавлена возможность создания контейнеров без пользователя root.

Для ядра linux-esx добавлена поддержка архитектуры ARM64.

Добавлена поддержка СУБД PostgreSQL. Поддерживаются ветки 13, 14 и 15.

В пакетном менеджере tdnf добавлена поддержка команд для работы с историей изменений (list, rollback, undo и redo), реализована команда mark.

В инсталляторе добавлена поддержка скриптов, вызываемых на стадии до начала установки. Добавлена утилита для генерации собственных образов initrd.

Добавлена поддержка режима разбивки разделов «A/B», при котором на накопителе создаётся два идентичных корневых раздела — активный и пассивный. Новое обновление устанавливается в пассивный раздел, никак не влияя на работу активного. Затем разделы меняются местами — раздел с новым обновлением становится активным, а прошлый активный раздел переводится в пассивный режим и ожидает установки следующего обновления. Если после обновления что-то пошло не так, может быть совершён откат на прошлый вариант.

Обновлены версии пакетов, например, задействованы ядро Linux 6.1.10, GCC 12.2, Glibc 2.36, Systemd 253, Python3 3.11, Openjdk 17, Openssl 3.0.8, Cloud-init 23.1.1, Ruby 3.1.2, Perl 5.36, Kubernetes 1.26.1, Go 1.20.2.

Источник: opennet.ru