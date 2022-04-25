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Компания Wolfire открыла код игры Overgrowth

Объявлено об открытии исходных текстов игры Overgrowth, которая является одним из самых успешных проектов компании Wolfire Games. После 14 лет развития в качестве проприетарного продукта решено перевести игру в разряд открытых, чтобы дать энтузиастам возможность продолжить его усовершенствование на свой вкус.

Код написан на С++ и открыт под лицензией Apache 2.0, позволяющей в том числе включать код в состав проприетарных проектов и продавать результирующие работы. Открытые исходные тексты охватывают игровой движок, проектные файлы, скрипты, шейдеры и вспомогательные библиотеки. Поддерживается запуск в Windows, macOS и Linux. Игровые ресурсы остаются проприетарными и для их поставки в сторонних проектах требуется получение отдельного разрешения у компании Wolfire Games (создание модов разрешено).

Предполагается, что опубликованный код может быть использован как для создания принципиальной новых продуктов, поставляемых с собственными игровыми ресурсами, так и для запуска с оригинальным проприетарным набором ресурсов при проведении экспериментов или в обучающих целях. В том числе компоненты и библиотеки игры могут по отдельности переноситься в другие игровые проекты. Упоминается также готовность принимать подготовленные сообществом расширения и изменения для включения в основной состав коммерческой игры Overgrowth. При невозможности интеграции изменений в основной проект можно создавать собственные неофициальные редакции игры.

Суть игры Overgrowth в приключениях кролика-ниндзи, вступающего в рукопашные схватки с другими антропоморфными животными (кроликами, волками, крысами, кошками, собаками) в ходе выполнения поставленных перед игроком задач. Игровой процесс проходит в трёхмерном окружении с видом от третьего лица, а для достижения поставленных целей игроку даётся полная свобода передвижений и организации своих действий. Помимо однопользовательских миссий поддерживается и многопользовательский режим.

Игра снабжена продвинутым физическим движком, который плотно интегрирован с 3D-движком и реализует концепцию «процедурная анимация, основанная на физике», позволяющую добиться реалистичной модели движения персонажей и адаптивного поведения анимации в зависимости от окружения. Игра также примечательна применением оригинального контекстно-чувствительного управления, позволяющего применять различные тактики ведения боя, и движком ИИ, координирующим совместные действия персонажей и допускающим отступление в случае высокой вероятности поражения. Предоставляется интерфейс для редактирования карт и сценариев.

Игровой движок поддерживает физику твёрдых тел, скелетную анимацию, попиксельное освещение c преломлением отражений, 3D-звук, моделирование динамических объектов, таких как небо, вода и трава, адаптивная детализация, реалистичную отрисовку шерсти и растений, эффекты глубины и размытия при быстром движении, различные виды маппинга текстур (включая динамическое применение кубических карт и параллактическое отображение).



Источник: opennet.ru

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