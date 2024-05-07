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Компьютерная память во втором квартале подорожает сильнее, чем ожидалось

Эксперты TrendForce до апрельского землетрясения на Тайване ожидали, что по итогам второго квартала контрактные цены на DRAM вырастут на 3–8 %, а флеш-память подорожает на 13–18 %, но актуальная обстановка позволяет им рассчитывать на более заметный рост цен на DRAM и NAND в силу целого ряда факторов. Источник изображения: SK hynix
Источник: 3dnews.ru

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