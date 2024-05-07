Компьютерная память во втором квартале подорожает сильнее, чем ожидалось

Эксперты TrendForce до апрельского землетрясения на Тайване ожидали, что по итогам второго квартала контрактные цены на DRAM вырастут на 3–8 %, а флеш-память подорожает на 13–18 %, но актуальная обстановка позволяет им рассчитывать на более заметный рост цен на DRAM и NAND в силу целого ряда факторов. Источник изображения: SK hynix

Источник: 3dnews.ru