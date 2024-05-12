Компьютерных клубов в России впервые стало больше, чем кинотеатров

В России количество киберспортивных клубов впервые превысило число кинотеатров — об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на данные «Невафильм Research». Всего в стране действует около 2,7 тыс. компьютерных клубов, а кинотеатров на 500 меньше. Источник изображения: Astoria Internet

Источник: 3dnews.ru