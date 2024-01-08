«Кому нужен меч, когда есть штурмовая винтовка?»: моддер добавил в Baldur’s Gate 3 гранатомёт, автомат Калашникова и «комично большую ложку»

Фэнтезийная ролевая игра Baldur’s Gate 3 от Larian Studios изобилует способами нанесения урона врагам, однако современного огнестрельного оружия в силу природы проекта среди них не было. До недавнего времени. #!MARKER#!Источник изображения: Steam (Boster)

Источник: 3dnews.ru