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«Кому нужен меч, когда есть штурмовая винтовка?»: моддер добавил в Baldur’s Gate 3 гранатомёт, автомат Калашникова и «комично большую ложку»

Фэнтезийная ролевая игра Baldur’s Gate 3 от Larian Studios изобилует способами нанесения урона врагам, однако современного огнестрельного оружия в силу природы проекта среди них не было. До недавнего времени. #!MARKER#!Источник изображения: Steam (Boster)
Источник: 3dnews.ru

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