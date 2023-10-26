Концерн Stellantis купил долю в китайском производителе электромобилей Leapmotor

В четверг достоянием общественности стали сведения из официальной заявки международного автоконцерна Stellantis на покупку 21,2 % акций китайского производителя электромобилей Zheijang Leapmotor Technologies. Зарубежный инвестор потратит $1,1 млрд на эту сделку, получив в обмен два места в совете директоров китайского партнёра, а также создаст с ним совместное предприятие для продажи электромобилей марки Leapmotor за пределами Китая. Источник изображения: Leapmotor

Источник: 3dnews.ru