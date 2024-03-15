Конференция Google I/O 2024 стартует 14 мая — ожидается новый Android, смартфон Pixel 8A и улучшенные ИИ-решения

14 мая состоится ежегодная конференция для разработчиков Google I/O 2024, где ожидается множество новостей об искусственном интеллекте (ИИ), смартфонах Pixel и Android. Новейшая разработка Google — ИИ-модель под названием Gemini и её упрощённая версия Gemma — станут одной из центральных тем мероприятия. Источник изображения; Google

Источник: 3dnews.ru