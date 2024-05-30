Конкурент Neuralink установил рекорд по числу электродов в мозге человека — 4096 штук на площади со спичечный коробок

Компания Precision Neuroscience, созданная выходцами из компании Neuralink Илона Маска (Elon Musk), сообщила об установлении рекорда по числу одновременно работающих на живом мозге электродов. На мозг находящегося под наркозом пациента установили четыре датчика с общим числом электродов 4096 штук. Площадь покрытия составила 8 см2. Так подробно активность мозга ещё не изучалась, уверяют разработчики. Источник изображения: Precision Neuroscience

Источник: 3dnews.ru