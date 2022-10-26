Конкурс обоев рабочего стола для Xfce 4.18

Разработчики пользовательского окружения Xfce объявили конкурс на создание новых обоев для рабочего стола, которые войдут в состав релиза Xfce 4.18, запланированного на 15 декабря 2022 года. Работы следует присылать в форматах векторной графики и распространять под лицензией CC BY-SA 4.0. Обязательным условием является наличие в работе неизменённого изображения мыши Xfce. Работы принимаются до 20 ноября, после чего на основе голосования участников сообщества будет выбран победитель.

Из изменений в Xfce 4.18 выделяется улучшение поддержки Wayland в приложениях, обновление файлового менеджера Thunar, улучшение эмулятора терминала, переработка программы для создания скриншотов, многочисленные доработки в интерфейсе.



Источник: opennet.ru