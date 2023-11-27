Конкурс «Рейтинг Рунета» назвал лучшие сайты и приложения 2023 года

В конце прошлой недели прошло награждение победителей Всероссийского конкурса сайтов и приложений «Рейтинг Рунета-2023». На церемонии были названы имена победителей в 29 номинациях категории «Сайты» и в 11 номинациях категории «Мобильные приложения». Источник изображения: «Рейтинг Рунета»

Источник: 3dnews.ru