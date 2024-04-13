Коннекторы питания видеокарт GeForce RTX 4090 по-прежнему плавятся под нагрузкой — одна мастерская заменила 200 штук за месяц

Коннекторы и переходники питания видеокарт GeForce RTX 4090 продолжают плавиться. Проблема никуда не ушла, даже спустя год после выпуска данных видеокарт. Компания Nvidia в конце концов обновила коннекторы питания с оригинальных 12VHPWR на новые 12V-2×6, однако проблема с их повреждением под нагрузкой снова привлекла внимание, когда компания CableMod выпустила кастомные адаптеры питания на их основе. Источник изображений: YouTube / NorthridgeFix

Источник: 3dnews.ru