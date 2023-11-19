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Корейская T1 в четвёртый раз стала победителем World Championship — главного турнира года по League of Legends

Несколько часов назад завершился чемпионат мира по League of Legends. В финальном матче корейская команда T1 победила Weibo Gaming со счётом 3:0, заработав $445 тыс. Обладатели серебряного приза получили $333 тыс. Источник изображения: Forbes.com
Источник: 3dnews.ru

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