Корейская T1 в четвёртый раз стала победителем World Championship — главного турнира года по League of Legends

Несколько часов назад завершился чемпионат мира по League of Legends. В финальном матче корейская команда T1 победила Weibo Gaming со счётом 3:0, заработав $445 тыс. Обладатели серебряного приза получили $333 тыс. Источник изображения: Forbes.com

Источник: 3dnews.ru