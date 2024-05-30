Корпоративный сегмент обеспечил рост выручки HP Inc от реализации ПК впервые с мая 2022 года

Компания HP Inc. входит в тройку крупнейших производителей ПК, поэтому её квартальная отчётность важна для оценки положения дел на всём рынке. Второй фискальный квартал она завершила незначительным снижением совокупной выручки, но в сегменте ПК она выросла на 3 % до $8,43 млрд впервые с мая 2022 года и оказалась выше ожиданий аналитиков. Конкретно в корпоративном сегменте выручка от реализации ПК выросла на 6 % до $6,24 млрд. Источник изображения: HP Inc.

Источник: 3dnews.ru