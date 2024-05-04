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Корректирующие обновления некоторых компонентов LXQt

Разработчики среды рабочего стола LXQt опубликовали корректирующие обновления некоторых компонентов, в основном связанные с устранением проблем, всплывшиз после обновления Qt до версии 6.7.

  • xdg-desktop-portal-lxqt 1.0.2 — решена проблема с файловыми путями, строка с которыми содержит нулевой символ. Проблема проявляется с недавнего времени при использовании Firefox.
  • Image-Qt 2.0.1 — устранено аварийное завершение при использовании Qt ≥ 6.7, а также исправлена утечка памяти.
  • libfm-qt 2.0.1 — устранено аварийное завершение при использовании Qt ≥ 6.7.
  • lxqt-notificationd 2.0.1 — устранены крахи при завершении процессов, использующих Qt ≥ 6.7.

Источник: opennet.ru

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