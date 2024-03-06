Корректирующий выпуск KDE Plasma 6.0.1

Спустя неделю после релиза KDE 6.0 опубликован первый корректирующий выпуск среды рабочего стола KDE Plasma 6.0.1, в котором по горячим следам устранено более сотни ошибок. Среди исправленных проблем:

Выход курсора за границу ограниченной поверхности Wayland (например, при запуске игр в окне или на полном экране курсор мог перескакивать во внешнюю область).

Проблемы с закрытием меню приложений Kicker (если щёлкнуть мышью на внешнюю область, меню оставалось открытым).

Невозможность добавления виджетов на панель из-за скрытия панели после входа в режиме редактирования, в случае включения режима автоматического скрытия панели.

Источник: opennet.ru