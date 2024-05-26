«Кошки на Луне» — новый перл от создателей пиццы с клеем

Недавно компания Google представила обновленную функцию поиска, которая использует искусственный интеллект для генерации мгновенных ответов на запросы пользователей над результатами поиска. Однако эксперты беспокоятся и предупреждают, что «кошки на Луне» — это не совсем то, что хотели бы получить в итоге пользователи. Источник изображения: Kandinsky

Источник: 3dnews.ru