Космический грузовик Cygnus готов к первому полёту на ракете Falcon 9 — в неё пришлось добавить гигадверь

Грузовой космический корабль Cygnus компании Northrop Grumman впервые будет запущен с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9 к Международной космической станции. Пуск будет выполнен с площадки космодрома на мысе Канаверал во Флориде 30 января в 12:07 по местному времени (20:07 мск). Источник изображения: SpaceX

Источник: 3dnews.ru