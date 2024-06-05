Космический телескоп «Хаббл» ограничили в подвижности, но за счёт этого его работу продлили до 2035 года и дольше

Последний сбой в работе космической обсерватории «Хаббл» заставил NASA принять непростое решение — оставить в работе только один гироскоп из трёх рабочих, что ограничит манёвренность телескопа. Тем самым несколько усложнится процесс научной работы обсерватории, но открывается возможность продлить ему жизнь до 2035 года и дольше. Источник изображений: NASA

Источник: 3dnews.ru