Космический телескоп «Спитцер» объяснил пищевые привычки сверхмассивной чёрной дыры — она «кушает» регулярно и понемногу

Сверхмассивные чёрные дыры подобные той, что находится в центре нашей галактики, демонстрируют завидное постоянство тихой активности. Их излучение стабильно и умеренно, как будто вещество на них падает непрерывным и необильным ручейком. В относительном хаосе Вселенной это выглядит необычно, и учёные взялись разобраться с «пищевыми» привычками этих интереснейших объектов. Найти ответ помогли архивы телескопа «Спитцер». Слева пыль, газ и звёзды, справа только пыль. Источник изображения: NASA

Источник: 3dnews.ru