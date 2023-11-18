Красивая игра, требующая доработок: игроки оценили стратегию Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Разработчики из британской студии Frontier Developments сообщили о выходе финальной версии своей фэнтезийной стратегии Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin. По случаю релиза разработчики приготовили отдельный трейлер. Источник изображения: Frontier Developments

Источник: 3dnews.ru