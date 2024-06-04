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Красочно, но пока с ошибками: фэнтезийная стратегия Songs of Silence стартовала в раннем доступе Steam со «смешанными» отзывами

Немецкая студия Chimera Entertainment выпустила в раннем доступе Steam свою фэнтезийную стратегию Songs of Silence. По такому случаю был представлен отдельный трейлер, посвящённый ключевым геймплейным особенностям. Источник изображений: Chimera Entertainment
Источник: 3dnews.ru

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