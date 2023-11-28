Критическая уязвимость в плагине для ownCloud

В плагине-приложении graphapi обнаружена уязвимость: становится доступен URL: «owncloud/apps/graphapi/vendor/microsoft/microsoft-graph/tests/GetPhpInfo.php»

По этому адресу вызывается функция phpinfo, которая раскрывает детали конфигурации PHP. Эта информация включает в себя все переменные окружения веб-сервера. В случае установки в контейнере эти переменные могут содержать конфиденциальные данные, такие как пароль администратора ownCloud, учетные данные почтового сервера и другую информацию.

Всем системным администраторам рекомендовано удалить файл «owncloud/apps/graphapi/vendor/microsoft/microsoft-graph/tests/GetPhpInfo.php», а также обновиться и поменять пароли.

Источник: linux.org.ru