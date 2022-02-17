Критическая уязвимость в платформе электронной коммерции Magento

В открытой платформе для организации электронной коммерции Magento, которая занимает около 10% рынка систем для создания интернет-магазинов, выявлена критическая уязвимость (CVE-2022-24086), позволяющая выполнить код на сервере через отправку определённого запроса без прохождения аутентификации. Уязвимости присвоен уровень опасности 9.8 из 10.

Проблема вызвана некорректной проверкой поступивших от пользователя параметров в обработчике оформления заказа. Детали эксплуатации уязвимости пока не раскрываются, исправление сводится к очистке символов в параметрах запроса по регулярному выражению «/{{.*?}}/».

Уязвимость проявляется в выпусках с 2.3.3-p1 по 2.3.7-p2 и с 2.4.0 по 2.4.3-p1 включительно. Исправление доступно в форме патча (новые выпуски с исправлением пока не сформированы). Пользователям Magento рекомендуется срочно установить патч, так как в Сети уже зафиксированы отдельные случаи использования рассматриваемой уязвимости для совершения атак на интернет-магазины.



Источник: opennet.ru