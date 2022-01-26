Критическая уязвимость в PolKit, позволяющая получить root-доступ в большинстве дистрибутивов Linux

Компания Qualys выявила уявзвимость (CVE-2021-4034) в системном компоненте Polkit (бывший PolicyKit), используемом в дистрибутивах для организации выполнения непривилегированными пользователями действий, требующих повышенных прав доступа. Уязвимость позволяет непривилегированному локальному пользователю повысить свои привилегии до пользователя root и получить полный контроль над системой. Проблема получила кодовое имя PwnKit и примечательна подготовкой рабочего эксплоита, работающего в конфигурации по умолчанию в большинстве дистрибутивов Linux.

Проблема присутствует во входящей в состав PolKit утилите pkexec, поставляемой с флагом SUID root и предназначенной для запуска команд с привилегиями другого пользователя в соответствии с заданными правилами PolKit. Из-за некорректной обработки передаваемых в pkexec аргументов командной строки непривилегированный пользователь мог обойти аутентификацию и добиться запуска своего кода с правами root, независимо от установленных правил доступа. Для атаки неважно какие настройки и ограничения в PolKit заданы, достаточно чтобы для исполняемого файла с утилитой pkexec был выставлен признак SUID root.

Pkexec не проверяет корректность счётчика аргументов командной строки (argc), передаваемых при запуске процесса. Разработчиками pkexec подразумевалось, что первая запись массива argv всегда содержит имя процесса (pkexec), а вторая либо значение NULL, либо имя запускаемой через pkexec команды. Так как счётчик аргументов не проверялся на соответствие фактическому содержимому массива и полагалось, что он всегда больше 1, в случае передачи процессу пустого массива argv, что допускает функция execve в Linux, pkexec воспринимал значение NULL как первый аргумент (имя процесса), а следующую за пределами буфера память, как далее идущее содержимое массива. |———+———+——+————|———+———+——+————| | argv[0] | argv[1] | … | argv[argc] | envp[0] | envp[1] | … | envp[envc] | |—-|—-+—-|—-+——+——|——|—-|—-+—-|—-+——+——|——| V V V V V V «program» «-option» NULL «value» «PATH=name» NULL

Проблема в том, что следом за массивом argv в памяти размещается массив envp, содержащий переменные окружения. Таким образом, при пустом массиве argv, pkexec извлекает данные о запускаемой с повышенными привилегиями команде из первого элемента массива с переменными окружения (argv[1] становился идентичен envp[0]), содержимое которого может контролировать атакующий.

Получив значение argv[1], pkexec пытается с учётом файловых путей в PATH определить полный путь к исполняемому файлу и записать указатель на строку с полным путём обратно в argv[1], что приводит к перезаписи и значения первой переменной окружения, так как argv[1] идентичен envp[0]. Через манипуляцию с именем первой переменной окружения, атакующий может осуществить подстановку другой переменной окружения в pkexec, например, подставить переменную окружения «LD_PRELOAD», которая не допускается в suid-программах, и организовать загрузку в процесс своей разделяемой библиотеки.

В рабочем эксплоите осуществляется подстановка переменной GCONV_PATH, которая используется для определения пути к библиотеке перекодирования символов, динамически загружаемой при вызове функции g_printerr(), в коде которой используется iconv_open(). Переопределив путь в GCONV_PATH атакующий может добиться загрузки не штатной библиотеки iconv, а своей библиотеки, обработчики из которой будут выполнены во время вывода сообщения об ошибке на стадии, когда pkexec ещё выполняется с правами root и до проверки полномочий запуска.

Отмечается, что несмотря на то, что проблема вызвана повреждением памяти, она может надёжно и повторяемо эксплуатироваться независимо от используемой аппаратной архитектуры. Подготовленный эксплоит успешно протестирован в Ubuntu, Debian, Fedora и CentOS, но может быть использован и в других дистрибутивах. Оригинальный эксплоит пока не доступен публично, что свидетельствует о том, что он является тривиальным и может быть легко воссоздан другими исследователями, поэтому на многопользовательских системах важно как можно скорее установить обновление с исправлением. Polkit также доступен для BSD-систем и Solaris, но изучение возможности эксплуатации в них не производилось. Известно только то, что атака не может быть осуществлена в OpenBSD, так как ядро OpenBSD не допускает передачу при вызове execve() нулевого значения argc.

Проблема присутствует с мая 2009 года, со времени добавления команды pkexec. Исправление уявзимости в PolKit пока доступно в виде патча (корректирующий выпуск не сформирован), но так как разработчики дистрибутивов были заранее уведомлены о проблеме, большинство дистрибутивов опубликовало обновление одновременно с раскрытием информации об уязвимости. Проблема устранена в RHEL 6/7/8, Debian, Ubuntu, openSUSE, SUSE, Fedora, ALT Linux, ROSA, Gentoo, Void Linux, Arch Linux и Manjaro. В качестве временной меры для блокирования уязвимости можно убрать флаг SUID root с программы /usr/bin/pkexec («chmod 0755 /usr/bin/pkexec»).