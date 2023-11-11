Критический успех: Baldur’s Gate 3 не оставила шанса конкурентам на Golden Joystick Awards 2023

Хотя до конца 2023 года остаётся ещё полтора месяца, организаторы Golden Joystick Awards готовы подвести его игровые итоги уже сейчас. Результаты прошедшей вечером 10 ноября уже 41-й в своём роде церемонии — в данном материале. Источник изображения: Steam (Dark-Chummer)

Источник: 3dnews.ru