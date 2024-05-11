Крупнейшие разработчики приложений не стали внедрять платежи в обход App Store

Apple недавно представила новую систему внешних платежей для приложений в App Store, которая должна была устранить претензии разработчиков к несоизмеримой сумме комиссии магазина. Однако, как выяснилось в ходе судебных слушаний по иску Epic Games, ни один крупный разработчик пока не воспользовался этой возможностью, сообщает Bloomberg. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru