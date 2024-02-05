Kubuntu переходит на использование инсталлятора Calamares

Разработчики Kubuntu Linux анонсировали работу по переводу дистрибутива на использование инсталлятора Calamares, не зависящего от конкретных дистрибутивов Linux и применяющего библиотеку Qt для создания интерфейса пользователя. Применение Calamares позволит задействовать единый графический стек в окружении на основе KDE. Из официальных редакций Ubuntu на инсталлятор Calamares ранее уже перешли Lubuntu и UbuntuDDE. Кроме замены инсталлятора из проводимых проектом работ также отмечена подготовка весеннего выпуска Kubuntu 24.04 LTS, который станет последим выпуском на базе KDE 5, и начало разработки тестовой версии с KDE 6, которая послужит основой для осеннего выпуска Kubuntu 24.10.



Источник: opennet.ru