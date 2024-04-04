Курс акций Intel просел на 8 % после заявления о миллиардных убытках на производственном направлении

Вчера представители Intel признались, что производство чипов в прошлом году принесло компании $7 млрд операционных убытков, а в текущем году эта сумма может даже увеличиться, прежде чем к 2027 году на этом направлении будет достигнута операционная безубыточность. Данные откровения после завершения вчерашней торговой сессии привели к снижению курса акций Intel более чем на 8 %. Источник изображения: Intel

Источник: 3dnews.ru