Кусок космического мусора с МКС врезался в жилой дом во Флориде

Домовладелец из Флориды Алехандро Отеро (Alejandro Otero) сообщил, что предмет, похожий на фрагмент космического мусора, врезался в крышу его дома и пробил два этажа. Предположительно, это часть трёхтонного аккумуляторного блока МКС, который, по мнению NASA, должен был полностью сгореть при входе в атмосферу. К счастью, инцидент обошёлся без жертв. Отеро в конечном итоге удалось связаться с NASA, агентство в настоящий момент ведёт расследование. Источник изображения: everypixel.com

Источник: 3dnews.ru