Квартальная выручка Seagate упала, но компания с оптимизмом смотрит в будущее

Seagate Technology представила отчёт по финансовым результатам II квартала 2024 финансового года, который у компании завершился 29 декабря. Производитель показал падение прибыли, но она оказалась всё же выше верхнего предела прогнозов, отметил гендиректор компании Дэйв Мосли (Dave Mosley). Результаты он связал с ростом спроса на облачные сервисы на фоне первых признаков восстановления рынка. Источник изображений: Seagate

Источник: 3dnews.ru