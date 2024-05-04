Квартальные продажи HDD приблизились к 30 млн штук, а Western Digital вышла в лидеры

Компания TrendFocus, по сообщению ресурса StorageNewsletter, обнародовала результаты исследования глобального рынка HDD в I четверти 2024 года. По сравнению с IV кварталом 2023-го поставки устройств увеличились на 2,9 %, достигнув 29,68 млн единиц. При этом суммарная вместимость реализованных накопителей подскочила на 22 % в квартальном исчислении — до 262,13 Эбайт. Отмечается, что продажи Nearline-дисков в период с января по март включительно превысили 12 млн штук. Общая ёмкость этих устройств составила 210 Эбайт, что соответствует примерно 80 % от общего объёма поставленных HDD.

Источник: 3dnews.ru