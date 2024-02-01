ProHoster > Блог > Новости интернета > Квартальный отчёт Qualcomm выявил признаки улучшения ситуации на рынке смартфонов

Квартальный отчёт Qualcomm выявил признаки улучшения ситуации на рынке смартфонов

От квартальной статистики Qualcomm многие инвесторы ждали сигналов по динамике рынка смартфонов, и компания заявила, что в прошлом квартале её выручка в данном сегменте выросла на 16 % в годовом сравнении до $6,69 млрд. В текущем году компания ожидает небольшого роста поставок компонентов для смартфонов. Источник изображения: Qualcomm Technologies
Источник: 3dnews.ru

Добавить комментарий