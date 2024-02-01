Квартальный отчёт Qualcomm выявил признаки улучшения ситуации на рынке смартфонов

От квартальной статистики Qualcomm многие инвесторы ждали сигналов по динамике рынка смартфонов, и компания заявила, что в прошлом квартале её выручка в данном сегменте выросла на 16 % в годовом сравнении до $6,69 млрд. В текущем году компания ожидает небольшого роста поставок компонентов для смартфонов. Источник изображения: Qualcomm Technologies

Источник: 3dnews.ru