Лаборатория Касперского опубликовала бесплатный сканер вредоносного ПО для Linux

Лаборатория Касперского представила приложение KVRT для сканирования Linux-систем на наличие угроз и вредоносных приложений, таких как вирусы, бэкдоры, трояны, рекламные и шпионские приложения, а также приложения, которых могут способствовать осуществлению атак на систему. Кроме проверки файлов, программа сканирует память и загрузочные секторы. Поддерживаются консольный и графический режимы работы, а также возможность запуска без прав root (функциональность при этом будет ограничена проверкой доступных пользователю файлов). В процессе работы осуществляется отправка телеметрии, включающей данные о выявленном вредоносном ПО, на серверы KSN (Kaspersky Security Network).

Сканер оформлен в виде универсального самодостаточного приложения, поддерживающего работу в 64-разрядных окружениях на базе дистрибутивов AlmaLinux OS 8+, AlterOS 7.5+ Astra Linux Common Edition 2.12+, CentOS 6.7+, Debian GNU/Linux 10.0+, EulerOS 2.0+, Linux Mint 19.2+, openSUSE Leap 15.0+, Oracle Linux 7.3+, Red Hat Enterprise Linux 6.7+, Rocky Linux 8.5+, SUSE Linux 12.5, Ubuntu 12.04+, AltLinux 8+, Rosa 12+ и РЕД ОС 7.3+. Программа распространяется бесплатно. Размер предлагаемого для загрузки исполняемого файла — 175 МБ. Автоматическое обновления антивирусных баз в KVRT не поддерживается — для получения актуальных антивирусных данных нужно загружать новую версию (программа обновляется несколько раз в день).



Источник: opennet.ru