labwc — композитный менеджер для Wayland с возможностями, напоминающими Openbox. Совместим с темами для Openbox. В основе используется библиотека wlroots.

Что нового:

Осуществлён переход на новую ветку библиотеки wlroots 0.17.

Добавлена поддержка Wayland-протокола cursor-shape-v1, применяемого для настройки внешнего вида курсора через передачу серии изображений курсора.

Добавлена поддержка Wayland-протокола fractional-scale, при помощи которого композитный менеджер может передавать нецелые значения масштабирования поверхностей, что позволяет клиенту определять более точный размер буферов для объектов wp_viewport, по сравнению с передачей округлённых сведений о масштабе.

Добавлена поддержка пиктограмм в заголовке окон.

В интерфейсе переключения между окнами реализована возможность обратной прокрутки через нажатие стрелки влево или вверх.

Добавлена настройка osd.workspace-switcher.boxes.{width,height} для определения размера эскизов в интерфейсе переключения между виртуальными рабочими столами.

Добавлены новые действия VirtualOutputAdd и VirtualOutputRemove для добавления и удаления виртуальных устройств вывода.

Добавлено действие ResizeTo для изменения размера.

Добавлено действие ToggleOmnipresent и опция «Always on Visible Workspace» для размещения содержимого всегда на активном рабочем столе.