labwc — композитный менеджер для Wayland с возможностями, напоминающими Openbox. Совместим с темами для Openbox. В основе используется библиотека wlroots.
Что нового:
-
Осуществлён переход на новую ветку библиотеки wlroots 0.17.
-
Добавлена поддержка Wayland-протокола cursor-shape-v1, применяемого для настройки внешнего вида курсора через передачу серии изображений курсора.
-
Добавлена поддержка Wayland-протокола fractional-scale, при помощи которого композитный менеджер может передавать нецелые значения масштабирования поверхностей, что позволяет клиенту определять более точный размер буферов для объектов wp_viewport, по сравнению с передачей округлённых сведений о масштабе.
-
Добавлена поддержка пиктограмм в заголовке окон.
-
В интерфейсе переключения между окнами реализована возможность обратной прокрутки через нажатие стрелки влево или вверх.
-
Добавлена настройка osd.workspace-switcher.boxes.{width,height} для определения размера эскизов в интерфейсе переключения между виртуальными рабочими столами.
-
Добавлены новые действия VirtualOutputAdd и VirtualOutputRemove для добавления и удаления виртуальных устройств вывода.
-
Добавлено действие ResizeTo для изменения размера.
-
Добавлено действие ToggleOmnipresent и опция «Always on Visible Workspace» для размещения содержимого всегда на активном рабочем столе.
-
Для приложений, использующих XWayland, обеспечено выставление свойства _NET_WORKAREA, позволяющего понять размер свободной области на экране, не занятой панелями (например, используется в Qt при расчёте размера всплывающих меню).
Также были исправлены некоторые баги.
Источник: linux.org.ru