Лазерная система связи SpaceX Starlink передаёт 42 млн гигабайт данных в день

Лазерная система связи между интернет-спутниками Starlink ежедневно передаёт более 42 петабайт или 42 млн гигабайт данных. Об этом рассказал инженер SpaceX Трэвис Браширс (Travis Brashears) на мероприятии SPIE Photonics West, которое на этой неделе состоялось в Сан-Франциско. Источник изображения: Starlink

Источник: 3dnews.ru