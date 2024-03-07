Leica представила полнокадровую беззеркальную камеру SL3 стоимостью $6995

Leica анонсировала полнокадровую беззеркальную камеру SL3, пришедшую на смену SL2 2019 года. Камера создана на аппаратной платформе Leica Q3, выпущенной прошлой весной. SL3 может похвастаться 60-мегапиксельным сенсором, улучшенным автофокусом и возможностью снимать видео в формате 8К. Отличает SL3 полностью цельнометаллический корпус классического дизайна c защитой от пыли и влаги по стандарту IP54 и крупной рукояткой для удобного хвата. Источник изображений: TheVerge

Источник: 3dnews.ru