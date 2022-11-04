Леннарт Поттеринг предложил модернизировать разбивку загрузочных разделов

Леннарт Поттеринг продолжил публикацию идей по переработке компонентов для загрузки Linux и рассмотрел ситуацию с дублированием загрузочных разделов. Недовольство вызвало использование для организации начальной загрузки двух дисковых разделов с разными ФС, которые монтируются вложенно — раздела /boot/efi на базе ФС VFAT с компонентами прошивки EFI (EFI System Partition) и раздела /boot на базе ФС ext4, btrfs или xfs, на котором размещаются образы ядра Linux и initrd, а также настройки загрузчика.

Ситуация усугубляется тем, что раздел EFI является общим для всех систем, а загрузочный раздел с ядром и initrd создаётся отдельно для каждого установленного дистрибутива Linux, что приводит к необходимости создания лишних разделов при установке в системе нескольких дистрибутивов. В свою очередь необходимость поддержки разных ФС приводит к усложнению загрузчика, а использование вложенного размещения разделов мешает реализации автоматического монтирования (раздел /boot/efi можно быть примонтирован только после монтирования раздела /boot).

Леннарт предложил по возможности использовать только один загрузочный раздел и на системах с EFI по умолчанию размещать образы с ядром и initrd в VFAT-разделе /efi. На системах без EFI или если во время установки раздел EFI уже существует (параллельно используется ещё одна ОС) и в нём недостаточно свободного места, можно использовать отдельный раздел /boot с типом XBOOTLDR (раздел /efi в таблице разделов имеет тип ESP). Разделы ESP и XBOOTLDR предлагается создавать в отдельных каталогах (раздельное монтирование /efi и /boot вместо вложенного монтирования /boot/efi), сделать их автоопределяемыми и автомонтируемыми через идентификацию по типу XBOOTLDR в таблице разделов (без прописывания раздела в /etc/fstab).

Раздел /boot будет общим для всех установленных на компьютере дистрибутивов Linux, а разделение специфичных для дистрибутивов файлов будет осуществляться на уровне подкаталогов (для каждого установленного дистрибутива свой подкаталог). В соответствии со сложившейся практикой и требованиями спецификации UEFI в разделе с компонентами EFI используется только файловая система VFAT. Для унификации и избавления загрузчика от усложнений, связанных с поддержкой разных ФС, предлагается использовать VFAT и в качестве файловой системы для раздела /boot, что значительно упростит реализацию работающих на стороне загрузчика компонентов, осуществляющих доступ к данным в разделах /boot и /efi. Унификация позволит равноценно поддерживать оба раздела (/boot и /efi) для загрузки образов ядра и initrd.



Источник: opennet.ru