Леннарт Поттеринг ушёл из Red Hat и трудоустроился в Microsoft

Леннарт Поттеринг (Lennart Poettering), создавший такие проекты, как Avahi (реализация протокола ZeroConf), звуковой сервер PulseAudio и системный менеджер systemd, уволился из компании Red Hat, в которой работал с 2008 года и руководил разработкой systemd. В качестве нового места работы называется компания Microsoft, деятельность Леннарта в которой также будет связана с разработкой systemd.

Компания Microsoft использует systemd в своём дистрибутиве CBL-Mariner, который развивается в качестве универсальной базовой платформы для Linux-окружений, используемых в облачной инфраструктуре, edge-системах и различных сервисах Microsoft.

Помимо Леннарта в Microsoft также трудоустроены такие известные деятели открытого ПО, как Гвидо ван Россум (создатель языка Python), Мигель де Икаса (создатель GNOME и Midnight Commander и Mono), Стив Кост (основатель OpenStreetMap), Стив Френч (мэйнтейнер подсистем CIFS/SMB3 в ядре Linux) и Росс Гардлер (вице-президент Фонда Apache). В этом году из Canonical в Microsoft также перешёл работать Кристиан Браунер (Christian Brauner), лидер проектов LXC и LXD, один из сопровождающих glibc и участник разработки systemd.



Источник: opennet.ru